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В Башкирии разыскивают отца-должника с долгом в 1,4 млн рублей

В Башкирии разыскивают отца-должника с долгом в 1,4 млн рублей

22:20, 28 май 2025

Служба судебных приставов Башкирии ведет поиски 34-летнего Ильмира Камалова из Агидели, который скрывается от выплаты алиментов на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей.

Против мужчины запущено исполнительное производство по взысканию задолженности перед ребенком. По данным УФССП, должник длительный период уклоняется от контакта с приставами, не появляется по месту регистрации и предположительно находится в Самарской области без официального трудоустройства.

В связи с систематическим уклонением от исполнения родительских обязанностей Камалов объявлен в исполнительный розыск. Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, призывают обратиться в дежурную часть ГУФССП по Республике Башкортостан: 8 (34731) 2-83-99, 8 (347) 273-56-40.

Ранее судебные приставы Аскинского района объявили в розыск молодую мать, задолжавшую свыше 200 тысяч рублей алиментов. 21-летняя женщина длительное время уклоняется от родительских обязанностей.

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В Башкирии разыскивают отца-миллионника

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УФССП по РБ
Теги: Агидель алименты
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