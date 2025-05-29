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В Башкирии введут штрафы за неоплаченную парковку

В Башкирии введут штрафы за неоплаченную парковку

15:04, 29 май 2025

Депутаты Госсобрания Башкирии окончательно утвердили поправки в административный кодекс республики, устанавливающие наказание за нарушение правил платной стоянки автомобилей.

Согласно принятому решению, водители будут обязаны выплачивать 1500 рублей за каждый случай неоплаты парковочного места. Законопроект прошел финальное голосование на двадцать третьем пленарном заседании регионального парламента. Полномочия по вынесению постановлений о взыскании получат административные комиссии местных органов власти.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: utv
Теги: штрафы парковка
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