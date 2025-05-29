В Башкирии преступники создали два нелегальных казино с доходом 5 млн рублей

16:02, 29 май 2025

В Уфе раскрыта деятельность криминальной группировки, которая в 2021-2022 годах организовала два незаконных игорных заведения. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета.

Злоумышленники арендовали нежилые площади в районах Черниковка и Дёма, где развернули подпольные казино. Доступ в игровые клубы предоставлялся исключительно проверенным посетителям. Руководители группировки координировали весь процесс, а их подельники исполняли обязанности кассиров-операторов и IT-специалистов.

Для функционирования заведений приобрели 40 единиц игрового оборудования и компьютерную технику с нелицензионным программным обеспечением. Общая прибыль от азартных игр превысила 5 миллионов рублей. Ущерб владельцу авторских прав на софт оценили в 1,7 миллиона рублей.

Силовики ликвидировали подпольную сеть в августе 2022 года. Суд назначил главарям условные сроки 4 и 3,5 года с испытательными периодами 3,5 и 3 года. Рядовые участники получили условные наказания от 1,5 до 2 лет. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее Госсобрание Башкирии ввело административный штраф за нарушение правил платной парковки. Размер наказания составит 1500 рублей за каждый случай неоплаты.

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Автор: Семен Подгорный