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Путин назначил нового главу МВД Башкирии

Путин назначил нового главу МВД Башкирии

22:17, 03 июн 2025

Президент РФ подписал указ о назначении генерал-майора полиции Александра Воронежского министром внутренних дел по Республике Башкортостан.

С 2022 года новый руководитель ведомства занимал пост начальника полиции - заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области.

Воронежский родился в августе 1975 года в Алма-Атинской области. В 1995-м завершил обучение в Алма-Атинском военном пограничном училище, после чего нес службу в погранвойсках Казахстана. В российские силовые структуры перешел в 2001 году.

Прежний министр внутренних дел республики Александр Прядко покинул должность в марте 2025 года.

Ранее в Башкирии назначили нового главу Госкомитета по жилстройнадзору — 45-летний Ильшат Саитов официально вступил в должность в мае 2025 года по указу Радия Хабирова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ural-meridian.ru
Теги: назначение
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