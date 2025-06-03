Путин назначил нового главу МВД Башкирии

22:17, 03 июн 2025

Президент РФ подписал указ о назначении генерал-майора полиции Александра Воронежского министром внутренних дел по Республике Башкортостан.

С 2022 года новый руководитель ведомства занимал пост начальника полиции - заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области.

Воронежский родился в августе 1975 года в Алма-Атинской области. В 1995-м завершил обучение в Алма-Атинском военном пограничном училище, после чего нес службу в погранвойсках Казахстана. В российские силовые структуры перешел в 2001 году.

Прежний министр внутренних дел республики Александр Прядко покинул должность в марте 2025 года.

Ранее в Башкирии назначили нового главу Госкомитета по жилстройнадзору — 45-летний Ильшат Саитов официально вступил в должность в мае 2025 года по указу Радия Хабирова.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ural-meridian.ru