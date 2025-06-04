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Путин назначил нового первого замглавы СКР Башкирии

Путин назначил нового первого замглавы СКР Башкирии

18:40, 04 июн 2025

В Следственном комитете России по Республике Башкортостан произошло кадровое назначение. Президент Владимир Путин утвердил на должность первого заместителя руководителя регионального следственного управления СКР полковника юстиции Марата Галиханова. Информацию подтвердил источник в силовых структурах, сообщает «Башинформ».

Новый первый замруководителя СКР по Башкирии имеет солидный опыт работы в правоохранительной системе. Марат Файзурахманович получил высшее образование в Казанском госуниверситете имени Ульянова-Ленина в 2005 году, а через восемь лет завершил обучение в Казанском федеральном университете.

Карьеру в органах начинал в прокуратуре: трудился старшим следователем в Бугульме, затем в Авиастроительном районе Казани. Позже перешел на работу следователем по особо важным делам в Зареченский межрайонный следственный отдел. В 2009 году получил повышение до заместителя руководителя этого же подразделения.

После создания самостоятельного Следственного комитета в 2011 году продолжил службу уже в новой структуре. Возглавлял Чистопольский межрайонный следственный отдел, руководил следственным отделом по Набережным Челнам. В 2017 году перевелся в Киров на должность замруководителя следственного отдела по Первомайскому району.

С 2017 по 2021 год занимал пост первого заместителя начальника следственного управления СКР по Кировской области. Последние четыре года возглавлял следственное управление Следственного комитета по Самарской области.

За годы службы Галиханов награжден ведомственными наградами: медалями «За заслуги», «300 лет первой следственной канцелярии» и «За усердие в службе».

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Путин назначил нового главу МВД Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: samara.sledcom.ru
Теги: назначение
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