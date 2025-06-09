Власти Башкирии запретили продавать энергетики рядом со школами и вузами

20:53, 09 июн 2025

Глава Башкортостана подписал закон, ограничивающий торговлю безалкогольными тонизирующими напитками поблизости от образовательных учреждений. Решение было принято на заседании республиканского Госсобрания.

С первого сентября текущего года в Башкирии вступает в действие закон, запрещающий реализацию энергетических и других безалкогольных тонизирующих напитков в торговых объектах, расположенных возле школ, высших учебных заведений, медицинских организаций, театров и спортивных учреждений. Инициатива принадлежит депутатам Курултая республики. Документ размещен на региональном портале правовой информации. Согласно тексту закона, ограничения направлены на защиту нравственности и здоровья жителей Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube