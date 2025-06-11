В Башкирии инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности автомобилиста за опасные трюки
09:18, 11 июн 2025
В Белебеевском районе республики автоинспекторы выявили нарушителя, устроившего рискованную поездку с пассажиркой на капоте машины.
Правоохранители обнаружили в сети ролик, где молодой человек за рулем «семерки» возит спутницу на капоте транспортного средства для создания зрелищного контента. Автомобиль двигался без регистрационных знаков.
Стражи порядка установили личность водителя — им стал 18-летний житель региона. Юноша признал факт многочисленных нарушений дорожных норм и призвал автомобилистов к их соблюдению.
По итогам разбирательства против молодого человека оформили шесть протоколов об административных правонарушениях, включая нарушение требований к перевозке людей и управление машиной лицом без соответствующего удостоверения.
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