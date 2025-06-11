Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии получил 11,5 лет за убийство во время застолья

Житель Башкирии получил 11,5 лет за убийство во время застолья

13:53, 11 июн 2025

В Уфе вынесен приговор участнику смертельного конфликта, произошедшего во время домашнего празднества. О решении суда сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Кировский районный суд Уфы приговорил 47-летнего местного жителя к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с дополнительным ограничением свободы сроком на год. Суд также удовлетворил материальные требования пострадавших на сумму 1,6 миллиона рублей. Подсудимого признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек из хулиганских мотивов с целью сокрытия преступления.

Преступление произошло в апреле прошлого года в квартире на улице Испытателей. Трое мужчин проводили время за столом, когда между ними возник словесный спор. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес смертельный удар в область сердца одному из собутыльников. Человек погиб мгновенно. Понимая, что владелец жилья стал свидетелем произошедшего, злоумышленник атаковал его тем же орудием, причинив серьезные травмы. Потерпевшему удалось спастись бегством и обратиться за медицинской помощью.

Осужденный признал вину лишь частично.


Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство убийство в Уфе суд
Читайте также

В Белебее мужчина совершил убийство супруги на почве бытовой ссоры
Человек и закон в Башкирии
В Белебее мужчина совершил убийство супруги на почве бытовой ссоры
В Башкирии вахтовик едва не убил любовника гражданской жены
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вахтовик едва не убил любовника гражданской жены
В Башкирии парень заплатил жизнью защищая честь девушки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии парень заплатил жизнью защищая честь девушки
Жителя Башкирии приговорили к пожизненному сроку за убийство двух сестер
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к пожизненному сроку за убийство двух сестер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен