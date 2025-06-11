Житель Башкирии получил 11,5 лет за убийство во время застолья

13:53, 11 июн 2025

В Уфе вынесен приговор участнику смертельного конфликта, произошедшего во время домашнего празднества. О решении суда сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Кировский районный суд Уфы приговорил 47-летнего местного жителя к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с дополнительным ограничением свободы сроком на год. Суд также удовлетворил материальные требования пострадавших на сумму 1,6 миллиона рублей. Подсудимого признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух человек из хулиганских мотивов с целью сокрытия преступления.

Преступление произошло в апреле прошлого года в квартире на улице Испытателей. Трое мужчин проводили время за столом, когда между ними возник словесный спор. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес смертельный удар в область сердца одному из собутыльников. Человек погиб мгновенно. Понимая, что владелец жилья стал свидетелем произошедшего, злоумышленник атаковал его тем же орудием, причинив серьезные травмы. Потерпевшему удалось спастись бегством и обратиться за медицинской помощью.

Осужденный признал вину лишь частично.





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Автор: Семен Подгорный