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В Башкирии избрали меру пресечения 16-летнему водителю, насмерть сбившему сверстницу

В Башкирии избрали меру пресечения 16-летнему водителю, насмерть сбившему сверстницу

23:13, 11 июн 2025

В Абзелиловском районе Башкортостана 16-летнему жителю предъявлено обвинение в смертельной аварии. Об этом уведомила пресс-служба регионального следственного комитета.

Трагедия случилась 7 июня в селе Красная Башкирия на Октябрьской улице. Несовершеннолетний за рулем «Лады Приоры» наехал на ровесницу, передвигавшуюся на электросамокате. Девушка получила критические повреждения и умерла в отделении интенсивной терапии. Виновник покинул место аварии.

Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное производство. Следователи просили заключить обвиняемого в СИЗО, но судебная инстанция определила домашнее содержание под стражей.

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"Дочь в морге, а он гуляет на свободе": 16-летний водитель из Башкирии насмерть сбил ровесницу и скрылся с места ДТП

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Абзелил"
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