В Башкирии избрали меру пресечения 16-летнему водителю, насмерть сбившему сверстницу
23:13, 11 июн 2025
В Абзелиловском районе Башкортостана 16-летнему жителю предъявлено обвинение в смертельной аварии. Об этом уведомила пресс-служба регионального следственного комитета.
Трагедия случилась 7 июня в селе Красная Башкирия на Октябрьской улице. Несовершеннолетний за рулем «Лады Приоры» наехал на ровесницу, передвигавшуюся на электросамокате. Девушка получила критические повреждения и умерла в отделении интенсивной терапии. Виновник покинул место аварии.
Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное производство. Следователи просили заключить обвиняемого в СИЗО, но судебная инстанция определила домашнее содержание под стражей.
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