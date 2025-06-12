Дезертир из СВО оказался серийным маньяком, нападавшим на девушек в Уфе

23:20, 12 июн 2025

В Уфе раскрылись новые обстоятельства в деле о нападениях на женщин и девушек-подростков на улице Блюхера. Задержанный оказался военнослужащим, самовольно покинувшим место службы в зоне специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Установлено, что 36-летний подозреваемый имеет богатую криминальную историю. Суды выносили приговоры в отношении мужчины трижды: в 2012, 2019 и 2024 годах. Все преступления совершались за пределами Башкортостана. Последнее наказание составило шесть лет лишения свободы за попытку изнасилования и разбойное нападение.

Избежать отбывания срока злоумышленник решил через участие в СВО, где служил в штурмовом подразделении. Во время боевых действий его группа попала под огонь противника, а сам фигурант был записан как без вести пропавший. Однако выяснилось, что он самовольно покинул часть и прибыл в столицу республики.

В Уфе мужчина совершил четыре нападения, включая покушение на изнасилование 16-летней девушки. Пострадавшие подали заявления в органы внутренних дел. Материалы дела направят в военную прокуратуру.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба МВД по РБ