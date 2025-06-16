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В Уфе женщина заплатит полицейскому за драку в парке

В Уфе женщина заплатит полицейскому за драку в парке

23:07, 16 июн 2025

Калининский суд Уфы обязал местную жительницу возместить полицейскому моральный ущерб за нанесенные оскорбления и побои. Судебная инстанция удовлетворила исковые требования стража порядка о восстановлении чести и репутации.

События развернулись в августе минувшего года неподалеку от парковой зоны «Кашкадан». Служащий патрульной службы обнаружил находившуюся в состоянии алкогольного опьянения горожанку. Когда правоохранитель предложил ей пройти для оформления административного материала, та ответила бранными словами и физической агрессией.

Судебное разбирательство установило вину 41-летней башкирской столички в совершении насильственных действий и унижении государственного служащего. Вслед за уголовным процессом полицейский инициировал гражданское дело о защите личного достоинства, которое также завершилось в его пользу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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