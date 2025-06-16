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С экс-чиновницы из Башкирии сняли судимость за мошенничество

С экс-чиновницы из Башкирии сняли судимость за мошенничество

23:13, 16 июн 2025

В Уфе суд досрочно снял судимость с бывшего руководителя Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. Соответствующее решение принято 16 июня 2025 года.

Экс-чиновница была осуждена Красногорским городским судом Подмосковья по статье о мошенничестве с применением служебного положения. Приговор составил два года условного срока.

Суд удовлетворил ходатайство Прочаковской о снятии судимости, учтив образцовое поведение осужденной и иные обстоятельства. Федеральная служба исполнения наказаний поддержала данное прошение.

Прочаковская была арестована 16 января 2024 года. В социальных сетях она поблагодарила тех, кто оказывал поддержку в трудный период.

«16 января 2024 года меня арестовали. 16 июня 2025 года с меня сняли судимость. Жизнь продолжается. Благодарю всех, кто не отвернулся. Кто писал в следственный изолятор и находил нужные слова, заставлявшие верить в себя. Кто навещал во время домашнего ареста и поздравлял с праздниками не из-за должности, а по-человечески», — отметила Прочаковская.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: суд
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