С экс-чиновницы из Башкирии сняли судимость за мошенничество
23:13, 16 июн 2025
В Уфе суд досрочно снял судимость с бывшего руководителя Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. Соответствующее решение принято 16 июня 2025 года.
Экс-чиновница была осуждена Красногорским городским судом Подмосковья по статье о мошенничестве с применением служебного положения. Приговор составил два года условного срока.
Суд удовлетворил ходатайство Прочаковской о снятии судимости, учтив образцовое поведение осужденной и иные обстоятельства. Федеральная служба исполнения наказаний поддержала данное прошение.
Прочаковская была арестована 16 января 2024 года. В социальных сетях она поблагодарила тех, кто оказывал поддержку в трудный период.
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