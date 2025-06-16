«Ишимбайский стрелок» предстанет перед судом за убийство в кафе

23:27, 16 июн 2025

Следственный комитет Башкортостана завершил расследование дела против Марзпетуни Галустяна, получившего прозвище «ишимбайский стрелок». Мужчина застрелил посетителя кафе после конфликта в апреле прошлого года.

Трагедия разыгралась в ночное время 6 апреля 2024 года в заведении общественного питания на улице Докучаева в Ишимбае. Между группой подвыпивших мужчин вспыхнула ссора, переросшая в драку. В пылу потасовки Галустян достал пистолет и произвел выстрел в направлении противника. Пуля попала в голову случайного посетителя — 23-летнего парня, который просто оказался рядом.

Присутствующие в кафе свидетели сумели обезоружить стрелявшего, вырвав у него оружие. Воспользовавшись суматохой, 37-летний виновник инцидента покинул место происшествия и скрылся от правоохранителей. Раненого молодого человека доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — вскоре он умер от полученных травм.

Розыскные мероприятия продолжались пять суток. Беглеца обнаружили и арестовали в Волгоградской области, когда тот направлялся в Ростов-на-Дону. Объявленный в федеральный розыск преступник был доставлен в республику для дальнейшего следствия.

В ходе расследования выяснилось, что огнестрельное оружие и патроны к нему подозреваемый приобрел незаконным путем в декабре 2023-го. По информации издания «Башинформ», ссылающегося на защитника Романа Петрова, пистолет представлял собой переделанный под боевое применение образец на основе Макарова калибра 9 миллиметров.

Следствие также установило причастность обвиняемого и его сообщника к запрещенной в России экстремистской организации. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях и показания очевидцев происшествия. Помощник стрелка содействовал его бегству после совершения преступления.

Оба фигуранта дела ходатайствовали о домашнем аресте, однако суд определил им содержание под стражей сроком на два месяца в следственном изоляторе.

Галустяну предъявлены обвинения по нескольким статьям: убийство общеопасным способом из хулиганских мотивов, покушение на убийство двух и более лиц аналогичным способом и незаконные действия с огнестрельным оружием.

Представители Следственного комитета сообщили о завершении сбора доказательств по делу. В ближайшее время материалы будут переданы в судебную инстанцию для рассмотрения по существу предъявленных обвинений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: архив пресс-службы прокуратуры РБ