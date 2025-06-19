Житель Башкирии предстанет перед судом за убийство собутыльника
22:54, 19 июн 2025
В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела против 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает прокуратура региона.
Преступление произошло в мае прошлого года. Подсудимый случайно встретился на улице с двумя незнакомцами, после чего троица решила совместно употребить спиртные напитки. В ходе застолья между участниками возник конфликт.
Следствие установило, что обвиняемый вместе со своим сообщником жестоко расправился с третьим участником компании. Злоумышленники наносили множественные удары руками и ногами по телу жертвы, применяли удушение. От полученных повреждений несчастный погиб на месте происшествия.
После совершения преступления оба нападавших скрылись с места событий. Установить их личности помогли записи с камер наблюдения. В ходе допросов главный обвиняемый полностью признал вину и дал детальные показания о случившемся.
Материалы дела направлены в Верховный суд Башкортостана. Второй участник избежал суда — он заключил контракт с военным ведомством и отправился в зону проведения спецоперации.
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