Сотня купальщиков попала под штрафы в Башкирии за нарушение правил отдыха
14:03, 23 июн 2025
В Башкирии за неделю наказали 83 человека за купание в неположенных местах. Информацию озвучил руководитель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов во время рабочего совещания в Центре управления регионом.
Жителей республики, которые решили искупаться вне специально оборудованных зон, ждут денежные взыскания от 3 до 4 тысяч рублей. Власти подчеркивают, что в регионе функционирует развитая инфраструктура для безопасного времяпрепровождения у водоемов.
По данным чиновника, в Башкирии действует 241 безопасная зона для отдыха возле воды, включая 175 официально сертифицированных пляжей. Контролирующие органы провели почти 4800 профилактических проверок, а спасательные службы МЧС регулярно патрулируют прибрежные территории.
Тем не менее граждане продолжают выбирать запретные места для плавания по двум ключевым мотивам. Часть людей не желает тратить время на поездки к разрешенным пляжам. Другие стремятся к неофициальным локациям из-за возможности распивать спиртное, что категорически недопустимо на лиценз
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