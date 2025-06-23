Башкирские следователи поймали убийцу спустя 26 лет — помогли отпечатки пальцев

21:48, 23 июн 2025

В Башкирии завершилось расследование преступления четвертьвековой давности. Жителя Калининграда обвинили в убийстве, которое произошло в 1999 году в Туймазах. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан и МВД по РБ.

Туймазинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинения калининградцу по статье об убийстве из корыстных побуждений. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по ходатайству следователя.

Жестокое преступление случилось в июне 1999 года. Тогда во дворе жилого дома в Туймазах нашли труп 65-летнего мужчины с явными следами насильственной смерти. Несмотря на активные оперативные мероприятия, вычислить преступника тогда не смогли.

Спустя 26 лет дело получило второе дыхание. В 2025 году следственная группа возобновила работу: детально изучила архивные материалы, назначила новые экспертизы и заново проанализировала улики. Современные методы позволили опознать отпечатки пальцев с места происшествия. Они оказались идентичны биометрическим данным жителя Калининграда, который ранее отбывал наказание за изнасилование.

Сотрудники МВД Башкирии вместе со следователем отправились в Калининград и арестовали фигуранта. На допросе он полностью признал вину и детально описал случившееся. По данным следствия, в 1999 году 17-летний парень явился во двор к знакомому и потребовал вернуть задолженность — бутылку водки. Получив отрицательный ответ, подросток схватил молоток и ударил жертву. Затем нанес еще примерно десять ударов по лицу и телу. Убедившись в смерти потерпевшего, взял нож и полоснул по шее. После этого вор забрал из дома телевизор, утюг с чайником и исчез. Позже обвиняемый переселился в Калининградскую область, где создал семью.

Сейчас ведутся дополнительные следственные мероприятия для укрепления доказательной базы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ.