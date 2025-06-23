Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Башкирские следователи поймали убийцу спустя 26 лет — помогли отпечатки пальцев

Башкирские следователи поймали убийцу спустя 26 лет — помогли отпечатки пальцев

21:48, 23 июн 2025

В Башкирии завершилось расследование преступления четвертьвековой давности. Жителя Калининграда обвинили в убийстве, которое произошло в 1999 году в Туймазах. Об этом сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан и МВД по РБ.

Туймазинский межрайонный следственный отдел предъявил обвинения калининградцу по статье об убийстве из корыстных побуждений. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по ходатайству следователя.

Жестокое преступление случилось в июне 1999 года. Тогда во дворе жилого дома в Туймазах нашли труп 65-летнего мужчины с явными следами насильственной смерти. Несмотря на активные оперативные мероприятия, вычислить преступника тогда не смогли.

Спустя 26 лет дело получило второе дыхание. В 2025 году следственная группа возобновила работу: детально изучила архивные материалы, назначила новые экспертизы и заново проанализировала улики. Современные методы позволили опознать отпечатки пальцев с места происшествия. Они оказались идентичны биометрическим данным жителя Калининграда, который ранее отбывал наказание за изнасилование.

Сотрудники МВД Башкирии вместе со следователем отправились в Калининград и арестовали фигуранта. На допросе он полностью признал вину и детально описал случившееся. По данным следствия, в 1999 году 17-летний парень явился во двор к знакомому и потребовал вернуть задолженность — бутылку водки. Получив отрицательный ответ, подросток схватил молоток и ударил жертву. Затем нанес еще примерно десять ударов по лицу и телу. Убедившись в смерти потерпевшего, взял нож и полоснул по шее. После этого вор забрал из дома телевизор, утюг с чайником и исчез. Позже обвиняемый переселился в Калининградскую область, где создал семью.

Сейчас ведутся дополнительные следственные мероприятия для укрепления доказательной базы.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Жителя Башкирии спасли с 22-метровой глубины

Читайте также:

Жителя Башкирии спасли с 22-метровой глубины
Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ.
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах убийство
Читайте также

В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пасынок зарезал отчима во время ссоры
Труп девушки две недели пролежал в квартире в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Труп девушки две недели пролежал в квартире в Башкирии
В Башкирии поймали педофила, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии поймали педофила, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки
В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности
Человек и закон в Башкирии
В Уфе раскрыли убийство десятилетней давности


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен