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Жительница башкирской деревни оказалась серийной убийцей

Жительница башкирской деревни оказалась серийной убийцей

11:34, 24 июн 2025

В Благовещенском районе Башкирии 58-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в трех убийствах, совершенных на протяжении десятилетий. Об этом информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.

Последнее преступление произошло в ноябре 2024 года в селе Сидяш. При пожаре в частном доме погиб 40-летний мужчина. Первоначально женщина утверждала, что сын стал жертвой несчастного случая, однако экспертиза установила: причиной смерти стали множественные травмы от ударов тупым орудием. Следователи обнаружили на месте происшествия сгоревший топор.

Выяснилось, что обвиняемая ранее отбывала наказание за убийство супруга в 1990-х годах, также совершенное при помощи топора. Но расследование текущего дела привело к раскрытию еще одного преступления.

Следователи установили связь с нераскрытым убийством 2005 года. Женщина призналась в убийстве 45-летней знакомой в соседнем населенном пункте. По ее словам, во время конфликта на почве ревности она нанесла подруге смертельные удары топором, после чего подожгла мебель.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемой под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следствие располагает достаточными доказательствами причастности женщины к серии тяжких преступлений.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район происшествия в благовещенском районе убийство
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