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В Башкирии девушка умерла от побоев во время ссоры из-за мужчины

В Башкирии девушка умерла от побоев во время ссоры из-за мужчины

21:40, 24 июн 2025

В Белебее правоохранители задержали 23-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

Согласно материалам дела, в апреле текущего года две женщины употребляли спиртные напитки в квартире одной из них. Во время застолья между участницами вспыхнул конфликт из-за мужчины. 47-летняя хозяйка жилища высказывала претензии 23-летней гостье относительно её связи с парнем, с которым она сама прежде поддерживала интимные отношения. В ходе разгоревшегося спора молодая женщина нанесла оппонентке множественные удары по туловищу, от которых та скончалась. Подозреваемая полностью признала вину. Ведётся следствие.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Белебей происшествия в белебее убийство
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