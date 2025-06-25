В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве случайного собутыльника
14:20, 25 июн 2025
В Кумертау арестован 66-летний мужчина по подозрению в убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Инцидент произошел во время распития алкоголя между тремя незнакомцами - двумя мужчинами и женщиной. В процессе застолья между представителями сильного пола вспыхнул конфликт, переросший в драку. Пожилой участник нанес приятелю травмы, от которых тот умер.
Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 23 августа текущего года.
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Автор: Семен Подгорный
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