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В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве случайного собутыльника

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве случайного собутыльника

14:20, 25 июн 2025

В Кумертау арестован 66-летний мужчина по подозрению в убийстве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел во время распития алкоголя между тремя незнакомцами - двумя мужчинами и женщиной. В процессе застолья между представителями сильного пола вспыхнул конфликт, переросший в драку. Пожилой участник нанес приятелю травмы, от которых тот умер.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 23 августа текущего года.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия в кумертау убийство
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