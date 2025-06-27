Жительница Башкирии убила собутыльника из-за тысячи рублей
21:55, 27 июн 2025
В Мелеузе завершено расследование дела о жестоком преступлении. 36-летняя жительница Куюргазинского района обвиняется в убийстве и грабеже, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.
Инцидент произошел в июле 2024 года в селе Айсуак. Подозреваемая распивала спиртное с местным жителем и, узнав о недавно полученной им пенсии, потребовала деньги на алкоголь. После отказа женщина впала в ярость.
Схватив нож, она нанесла собутыльнику множественные ранения в область шеи и груди. Затем связала истекающего кровью мужчину, похитила тысячу рублей и исчезла с места преступления. Вскоре потерпевший скончался от полученных травм.
Тело обнаружили соседи, которые вызвали правоохранителей. Свидетели подтвердили, что накануне видели погибшего в компании обвиняемой.
Подозреваемая призналась в содеянном и арестована. Обвинительный акт направлен в суд.
Читайте также:
- Житель Башкирии получил 11,5 лет за убийство во время застолья
- Житель Башкирии убил знакомого из-за женщины и получил 6 лет колонии
- Двоих жительниц Уфы будут судить за помощь в сокрытии убийства
- Житель Башкирии убил коллегу кочергой после пьяной ссоры – его череп нашла собака
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.