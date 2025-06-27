Жительница Башкирии убила собутыльника из-за тысячи рублей

21:55, 27 июн 2025

В Мелеузе завершено расследование дела о жестоком преступлении. 36-летняя жительница Куюргазинского района обвиняется в убийстве и грабеже, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошел в июле 2024 года в селе Айсуак. Подозреваемая распивала спиртное с местным жителем и, узнав о недавно полученной им пенсии, потребовала деньги на алкоголь. После отказа женщина впала в ярость.

Схватив нож, она нанесла собутыльнику множественные ранения в область шеи и груди. Затем связала истекающего кровью мужчину, похитила тысячу рублей и исчезла с места преступления. Вскоре потерпевший скончался от полученных травм.

Тело обнаружили соседи, которые вызвали правоохранителей. Свидетели подтвердили, что накануне видели погибшего в компании обвиняемой.

Подозреваемая призналась в содеянном и арестована. Обвинительный акт направлен в суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram, СУ СК РФ по РБ.