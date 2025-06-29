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Пенсионерки из Башкирии лишились 1,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

Пенсионерки из Башкирии лишились 1,5 млн рублей из-за телефонных мошенников

11:26, 29 июн 2025

В Башкортостане две женщины преклонного возраста стали жертвами телефонного обмана. Аферисты завладели суммой свыше полутора миллионов рублей, информирует региональное управление МВД.

Первый случай произошёл в Туймазинском районе. 69-летняя пенсионерка девять суток получала звонки от лжесотрудников различных организаций. Неизвестные представлялись бывшим руководителем, работниками Росфинмониторинга и банковских структур.

Злоумышленники убедили бывшего педагога в положенных ей спецвыплатах. Для их оформления требовалось назвать цифры из SMS-сообщения. После передачи кода женщина стала получать звонки с угрозами и обвинениями в криминальных действиях.

Мошенники заявили о несанкционированном доступе к банковским счетам пострадавшей. По их словам, кто-то планировал перечислить средства лицу из федерального розыска. Пытаясь защитить накопления, пенсионерка отправила более миллиона рублей незнакомцам.

Аналогичная схема сработала с 61-летней уфимкой. Лжесотрудники интернет-площадок требовали код из SMS для получения посылки. Женщина открыла "защищённый" счёт и перевела туда полмиллиона рублей.

Правоохранители возбудили уголовные дела по данным эпизодам.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество
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