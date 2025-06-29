Пенсионерки из Башкирии лишились 1,5 млн рублей из-за телефонных мошенников
11:26, 29 июн 2025
В Башкортостане две женщины преклонного возраста стали жертвами телефонного обмана. Аферисты завладели суммой свыше полутора миллионов рублей, информирует региональное управление МВД.
Первый случай произошёл в Туймазинском районе. 69-летняя пенсионерка девять суток получала звонки от лжесотрудников различных организаций. Неизвестные представлялись бывшим руководителем, работниками Росфинмониторинга и банковских структур.
Злоумышленники убедили бывшего педагога в положенных ей спецвыплатах. Для их оформления требовалось назвать цифры из SMS-сообщения. После передачи кода женщина стала получать звонки с угрозами и обвинениями в криминальных действиях.
Мошенники заявили о несанкционированном доступе к банковским счетам пострадавшей. По их словам, кто-то планировал перечислить средства лицу из федерального розыска. Пытаясь защитить накопления, пенсионерка отправила более миллиона рублей незнакомцам.
Аналогичная схема сработала с 61-летней уфимкой. Лжесотрудники интернет-площадок требовали код из SMS для получения посылки. Женщина открыла "защищённый" счёт и перевела туда полмиллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовные дела по данным эпизодам.
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