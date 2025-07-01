В Стерлитамаке разыскивают хулигана, нападающего на прохожих ради видео
23:27, 01 июл 2025
В башкирском Стерлитамаке правоохранители разыскивают молодого человека, который атакует случайных людей и записывает нападения на камеру. Об этом сообщили в региональном СКР.
Неизвестный провоцирует конфликты с прохожими, не скрывая своего лица. Он оскорбляет жертв и применяет физическое воздействие, фиксируя происходящее на видео.
В следственном комитете Башкортостана уточнили: при анализе соцсетей обнаружили ролики с избиениями двух граждан. Установлено, что компания молодых людей регулярно использует силу против местных жителей.
По факту инцидентов возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Следователи выясняют детали происшествий и определяют количество пострадавших.
Читайте также:
- Полиция разыскивает напавших на инвалида в Башкирии
- В Башкирии семья устроила самосуд над 18-летним парнем из-за поломанного скутера
- В Башкирии девушку жестоко избили на улице из-за розовых волос
- Выяснились подробности избиения 17-летней девушки сверстницей в Башкирии
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе мужчины устроили разборки возле автовокзала