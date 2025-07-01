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В Стерлитамаке разыскивают хулигана, нападающего на прохожих ради видео

В Стерлитамаке разыскивают хулигана, нападающего на прохожих ради видео

23:27, 01 июл 2025

В башкирском Стерлитамаке правоохранители разыскивают молодого человека, который атакует случайных людей и записывает нападения на камеру. Об этом сообщили в региональном СКР.

Неизвестный провоцирует конфликты с прохожими, не скрывая своего лица. Он оскорбляет жертв и применяет физическое воздействие, фиксируя происходящее на видео.

В следственном комитете Башкортостана уточнили: при анализе соцсетей обнаружили ролики с избиениями двух граждан. Установлено, что компания молодых людей регулярно использует силу против местных жителей.

По факту инцидентов возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Следователи выясняют детали происшествий и определяют количество пострадавших.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке драка
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