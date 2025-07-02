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В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

В Башкирии расширили круг получателей единовременной выплаты в 2 млн рублей семьям погибших военнослужащих

11:15, 02 июл 2025

В Башкирии изменили правила предоставления разовой материальной помощи в размере 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Курултая региона. Закон подписал глава Башкортостана Радий Хабиров. Нововведение касается семей военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, а также лиц, имевших специальные звания в полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Теперь единовременную выплату смогут получить не только близкие родственники погибших, но и те лица, которые фактически воспитывали и содержали военнослужащего не менее пяти лет до того, как он стал совершеннолетним. Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что часто поддержку и заботу о ребенке обеспечивают не его биологические родители, а другие люди. Ранее те, кто выполнял роль родителей, но не имел официального статуса, не могли претендовать на деньги от государства. Поправки в закон устранили эту несправедливость, подчеркнул Толкачев.

Кроме того, в число получателей включены семьи погибших бойцов, которые выполняли боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации. Это расширение призвано признать и поддержать всех, кто понес утрату в связи с выполнением воинского долга в особых условиях.

Таким образом, поправки гарантируют, что материальная помощь теперь будет адресована более широкому кругу лиц, признавая фактическую роль опекунов и учитывая специфику службы на опасных направлениях.

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Мишустин рассказал о новых выплатах семьям

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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