Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам

22:31, 02 июл 2025

Судебные приставы Ишимбая объявили в розыск женщину, которая накопила огромную задолженность по содержанию своего ребенка.

41-летняя Евгения Х. должна более 1,3 миллиона рублей алиментов на несовершеннолетнего. Об этом сообщила региональная служба судебных приставов Башкирии.

За неуплату средств на содержание ребенка женщине запретили покидать территорию России.

По предварительным данным, должница находится в Тюмени и официально нигде не работает. Приставы просят граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, звонить по номеру 8 (347) 273-56-40.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ, Vk