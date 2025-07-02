Суд в Башкирии возобновил дело о гибели пенсионера под колёсами КамАЗа
22:36, 02 июл 2025
В Башкортостане по настоянию прокуратуры возвращено к рассмотрению уголовное дело о смертельном наезде на пешехода, сообщает региональная прокуратура.
Трагедия случилась в апреле прошлого года в Чишминском районе. Водитель грузового автомобиля КамАЗ сбил 79-летнего мужчину, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионер умер в больнице спустя два месяца после происшествия.
Ранее супруга умершего заявила в суде о достижении примирения с виновником аварии и потребовала закрыть дело. Суд удовлетворил просьбу. Однако прокуроры обжаловали такое решение как незаконное. Верховный суд республики встал на сторону обвинения, отменил постановление о закрытии дела и отправил материалы на повторное рассмотрение в районный суд.
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