Экс-полицейский из Башкирии может получить 12 лет колонии за взятку в 2,5 млн рублей
22:09, 03 июл 2025
В Мелеузовском районном суде завершились прения по делу бывшего замруководителя местного отдела МВД, обвиняемого в получении взятки особо крупного размера, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По данным следствия, с 2014 по 2018 год полицейский получал от бизнесмена 2,5 миллиона рублей за покровительство незаконному демонтажу металлических трубопроводов, не находящихся в эксплуатации, на территории Мелеузовского района.
Государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф почти 13 миллионов рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на 12 лет.
Ранее по требованию прокуратуры служащего уволили в связи с утратой доверия. Суд взыскал с него в пользу государства свыше 11 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена.
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