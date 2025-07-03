Экс-полицейский из Башкирии может получить 12 лет колонии за взятку в 2,5 млн рублей

22:09, 03 июл 2025

В Мелеузовском районном суде завершились прения по делу бывшего замруководителя местного отдела МВД, обвиняемого в получении взятки особо крупного размера, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, с 2014 по 2018 год полицейский получал от бизнесмена 2,5 миллиона рублей за покровительство незаконному демонтажу металлических трубопроводов, не находящихся в эксплуатации, на территории Мелеузовского района.

Государственный обвинитель потребовал назначить подсудимому 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф почти 13 миллионов рублей и запрет на работу в правоохранительных органах на 12 лет.

Ранее по требованию прокуратуры служащего уволили в связи с утратой доверия. Суд взыскал с него в пользу государства свыше 11 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена.

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Автор: Семен Подгорный