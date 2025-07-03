В Уфе банда рэкетиров получила от 6 до 13 лет тюрьмы

22:17, 03 июл 2025

В Уфе завершился судебный процесс над группой из шести мужчин, обвиняемых в разбойных нападениях и самоуправстве. Об этом сообщила прокуратура и объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Преступная группа была организована в 2022 году одним из местных жителей. Изначально участники планировали заниматься взысканием долгов, однако впоследствии перешли к открытым грабежам.

Первое дело поступило в 2023 году. К злоумышленникам обратился застройщик, у которого подрядчик получил деньги за строительство дома, но работы не выполнил. Заказчик попросил вернуть 2,5 миллиона рублей.

При встрече с должником преступники применили угрозы холодным оружием, нанесли побои кастетом и деревянными предметами, похитили автомобиль "Лада Гранта" с инструментами и документами на машину.

Впоследствии группировка начала действовать самостоятельно. Участники выбирали жертв, избивали их и отбирали ценности.

Октябрьский районный суд Уфы вынес обвинительный приговор. Четверо получили от шести до тринадцати лет колонии строгого режима. Один осужденный получил три года условно. Шестого приговорили к четырем с половиной годам в колонии-поселении, но освободили из-за зачета времени, проведенного в следственном изоляторе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ