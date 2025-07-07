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В Уфе пенсионер-плюшкин чуть не задохнулся под завалами собственного мусора

В Уфе пенсионер-плюшкин чуть не задохнулся под завалами собственного мусора

16:38, 07 июл 2025

В столице Башкирии судебные приставы принудительно очистили жилище 77-летнего должника от многолетних скоплений мусора. Республиканская служба судебных приставов сообщила о завершении операции по расчистке дома пожилого уфимца.

Пенсионер десятилетиями собирал различные предметы, заполняя ими свое жилище. Когда свободного пространства не осталось, мужчина начал прокладывать тропы среди груд хлама, продолжая ежедневно пополнять свою "коллекцию". Патологическое стремление к накоплению чуть не стоило ему жизни.

В декабре 2023 года 77-летний житель оказался погребен под завалами собственного скарба. Услышав крики о помощи, соседи вызвали спасательные службы. Сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего только по выступающим из мусора конечностям. После освобождения помещения от залежей мужчина вскоре возобновил накопление хлама.

Жители соседних квартир жаловались на нашествие грызунов и насекомых. Суд вынес решение об обязательной уборке дома, однако гражданин упорно игнорировал судебное постановление.

Судебные приставы Советского района инициировали исполнительное производство против нарушителя. Совместно с районной администрацией, пожарными, росгвардейцами, коммунальщиками и добровольцами они провели очистку помещения. Среди найденного мусора оказались испорченные консервы, детали старой электроники, архивная макулатура, бытовые отходы и трупы грызунов. Общий объем вывезенного хлама составил десять грузовиков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа
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