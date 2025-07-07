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Путин подписал закон о принудительном отзыве прав у больных водителей

Путин подписал закон о принудительном отзыве прав у больных водителей

22:04, 07 июл 2025

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит ГИБДД досрочно лишать водительских удостоверений автомобилистов, получивших медицинские противопоказания к вождению. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2027 года.

По новым правилам водителей будут принудительно направлять на дополнительное медицинское освидетельствование, если во время плановой диспансеризации или медосмотра у них обнаружат признаки болезней, несовместимых с управлением автомобилем.

После получения уведомления о необходимости пройти внеочередную медкомиссию у водителя есть три месяца на выполнение требования. Игнорирование этого требования автоматически приведет к аннулированию водительских прав.

Результаты медицинского заключения будут переданы в МВД России, где примут окончательное решение об отзыве удостоверения. Таким образом, государство получает дополнительный инструмент контроля за состоянием здоровья участников дорожного движения и может оперативно исключать из числа водителей тех, кто представляет потенциальную опасность на дорогах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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