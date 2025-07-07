Житель Башкирии «помог» приятелю активировать карту и снял с неё 2 миллиона рублей

22:24, 07 июл 2025

В Стерлитамаке полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который обманом завладел банковской картой приятеля и похитил с неё свыше 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

По данным следствия, молодые люди вместе отправились в банк для получения банковских карт. После завершения процедуры оформления подозреваемый предложил товарищу помочь с активацией одной из карт и забрал её с собой. Владелец обнаружил пропажу средств только после того, как со счёта начали исчезать деньги.

Сотрудники уголовного розыска совместно с росгвардейцами установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не привлекавшийся к ответственности житель Мелеузовского района, временно проживающий в Стерлитамаке.

Задержанный полностью признал вину в содеянном, однако компенсировать ущерб пока не может - все похищенные средства уже потрачены. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Обвиняемый заключён под стражу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии