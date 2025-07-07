Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

32 хозяина собак получили штрафы в Уфимском районе

32 хозяина собак получили штрафы в Уфимском районе

22:29, 07 июл 2025

В Уфимском районе с начала 2025 года привлекли к административной ответственности 32 владельцев домашних животных за несоблюдение требований к содержанию и выгулу питомцев, информирует местная администрация.

Согласно данным, в четырех случаях из пяти людей кусают не бездомные животные, а домашние собаки, которые находятся без присмотра хозяев. Минимальная сумма административного взыскания за неконтролируемый выгул составляет 2000 рублей, при нанесении ущерба здоровью возможно возбуждение уголовного дела.

Жителям рекомендуют при укусе или встрече с агрессивным животным обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу района по телефонам: +7 (347) 272-03-01, +7 (347) 272-02-05.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Овчарка из Уфы едва не загрызла насмерть 9-летнюю девочку в башкирской деревне

Читайте также:

Овчарка из Уфы едва не загрызла насмерть 9-летнюю девочку в башкирской деревне
Автор: Семен Подгорный
Теги: нападение собаки
Читайте также

Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
В Башкирии суд рассмотрит дело молодых наркосбытчиков
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии суд рассмотрит дело молодых наркосбытчиков
МЧС России сообщило о новом порядке назначения штрафов за пожарные нарушения
Человек и закон в Башкирии
МЧС России сообщило о новом порядке назначения штрафов за пожарные нарушения
Вывеска кафе упала на школьника в Уфе
Происшествия в Башкирии
Вывеска кафе упала на школьника в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен