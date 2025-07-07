32 хозяина собак получили штрафы в Уфимском районе

22:29, 07 июл 2025

В Уфимском районе с начала 2025 года привлекли к административной ответственности 32 владельцев домашних животных за несоблюдение требований к содержанию и выгулу питомцев, информирует местная администрация.

Согласно данным, в четырех случаях из пяти людей кусают не бездомные животные, а домашние собаки, которые находятся без присмотра хозяев. Минимальная сумма административного взыскания за неконтролируемый выгул составляет 2000 рублей, при нанесении ущерба здоровью возможно возбуждение уголовного дела.

Жителям рекомендуют при укусе или встрече с агрессивным животным обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу района по телефонам: +7 (347) 272-03-01, +7 (347) 272-02-05.

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Автор: Семен Подгорный