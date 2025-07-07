В Уфе двоих иностранцев обвинили в похищении и истязании 16 детей

22:35, 07 июл 2025

В Уфе завершено расследование уголовного дела против двух иностранных граждан, которые обвиняются в похищении и жестоком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщили представители прокуратуры и Следственного управления СК России по Башкортостану.

По данным следствия, в феврале 2023 года один из фигурантов дела, не располагая официальными доходами, организовал обучение чужих детей с условием их постоянного размещения в его жилище. За эти услуги он взимал с родителей от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

Злоумышленник скрыл от родственников детей реальные методы воспитания и фактически завладел 16 несовершеннолетними в возрасте от 5 до 15 лет путем обмана их законных представителей.

С февраля 2023-го по июнь 2024 года обвиняемый незаконно содержал детей в различных арендованных помещениях, регулярно применяя к ним физическое насилие - наносил удары, бросался различными предметами. Детей также подвергали психологическому давлению за нарушения режима и неудовлетворительные учебные результаты, запрещая покидать жилище.

В июле прошлого года один из воспитанников смог сбежать и рассказал сотрудникам ближайшего торгового объекта о происходящем. Те обратились в полицию.

Опасаясь разоблачения, главный фигурант переместил детей к соучастнику. При попытке перевезти четверых несовершеннолетних на новое место злоумышленники были арестованы правоохранителями.

Материалы дела направлены в Ленинский райсуд Уфы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СУР по РБ