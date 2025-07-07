В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС

22:40, 07 июл 2025

Абзелиловский районный суд Башкирии вынес приговор 47-летней женщине из Магнитогорска за нападение на полицейского. Как сообщила объединенная пресс-служба судов республики, инцидент произошел в марте 2025 года на дороге Белорецк-Магнитогорск.

Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, которым управляла женщина без водительских прав. Нарушительница отказалась показывать документы и покидать машину, а затем попыталась уехать. Инспектор встал перед капотом, чтобы остановить автомобиль, но женщина сознательно тронулась с места и совершила наезд на полицейского. Удар бампером пришелся в колено сотрудника. Это привело к травме связок.

Суд признал обвиняемую виновной и назначил штраф 100 тысяч рублей. Решение суда пока не окончательно.

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Автор: Семен Подгорный