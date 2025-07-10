Жителя Башкирии оштрафовали за распространение интимных фото бывшей супруги

20:38, 10 июл 2025

Житель Кумертау получил штраф за незаконный сбор и распространение личных сведений о бывшей жене. Об этом сообщили в госкомюстиции Республики Башкортостан.

По данным ведомства, экс-супруги после развода продолжали жить в одном доме. Это регулярно приводило к конфликтам между ними. В апреле текущего года мужчина, находясь в автомобиле, взял мобильный телефон бывшей жены и обнаружил там ее личные фотографии интимного характера.

Как выяснилось в ходе разбирательства, из ревности к экс-супруге он решил сфотографировать найденные снимки, чтобы нанести ущерб ее репутации. После этого мужчина через мессенджер переслал полученные изображения родственникам женщины и своей сестре.

Суд признал жителя Кумертау виновным в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни без согласия потерпевшей. Штраф составил 20 тысяч рублей. Судебное решение уже вступило в силу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen