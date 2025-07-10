В Башкирии алиментщик попытался скрыться от приставов за холодильником

21:30, 10 июл 2025

Судебные приставы Башкирии обнаружили 40-летнего неплательщика алиментов в самом неожиданном месте. Житель Калтасинского района пытался укрыться от правосудия, спрятавшись в собственной квартире между стеной и бытовой техникой.

Как сообщает республиканская служба судебных приставов, мужчина на протяжении нескольких лет уклонялся от выплат на содержание двух несовершеннолетних детей. Безработный отец накопил долг в размере 600 тысяч рублей перед сыном и дочерью. Он игнорировал телефонные звонки от приставов и полностью отказывался от материальной поддержки своих детей.

Изначально против неплательщика составили административный протокол, однако это не изменило его поведение. Впоследствии дело передали в суд по уголовной статье, но на судебное заседание ответчик не пришел. Это послужило основанием для принудительного привода.

Когда приставы прибыли по адресу должника, дверь квартиры в старом доме открыла его сожительница. Женщина утверждала, что мужчина находится на рыбалке. Пристав усомнился в правдивости объяснений и начал обследование жилплощади.

Поиски в небольшой квартире площадью 30 квадратных метров завершились быстро. Должник обнаружился в углу между стеной и небольшим холодильником. Напуганный мужчина с широко раскрытыми глазами смотрел на представителя правоохранительных органов.

За препятствование служебной деятельности против обоих сожителей составили административные протоколы. Алиментщика в наручниках доставили в суд. Судья вынес приговор: шесть месяцев лишения свободы условно за систематическое уклонение от уплаты алиментов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen