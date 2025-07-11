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В Уфе напомнили о штрафах за купание в фонтанах

В Уфе напомнили о штрафах за купание в фонтанах

23:23, 11 июл 2025

Желание освежиться в фонтанах Уфы может дорого обойтись. Городская администрация информирует о запрете и денежных взысканиях за подобные развлечения.

Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Для родителей, чьи дети резвятся в воде, наказание составит от 2000 до 3000 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В мэрии подчеркнули: фонтаны — это элементы благоустройства для красоты и увлажнения воздуха, а не место для плавания. Купание в них опасно. Техническая вода с химреагентами, которая редко меняется и не очищается по стандартам бассейнов, может стать причиной кишечных инфекций, гепатита, конъюнктивита и кожной аллергии. Также велик риск травм: можно поскользнуться, удариться о гранитные элементы или получить удар током от систем подсветки, что опасно для жизни. Кроме того, купальщики могут повредить дорогостоящее оборудование: форсунки, светильники и декоративные элементы.

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Сотня купальщиков попала под штрафы в Башкирии за нарушение правил отдыха

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа штрафы
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