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В Башкирии вынесли приговор авиадебоширу

В Башкирии вынесли приговор авиадебоширу

23:29, 11 июл 2025

В Уфимском районном суде вынесли приговор пассажиру, который устроил переполох на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Уфа — Пхукет. Инцидент произошёл в марте 2025 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул свое место и начал хаотично перемещаться по лайнеру. Свои действия он сопровождал нецензурной бранью в адрес других пассажиров и бортпроводников. В какой-то момент дебошир решил, что ему пора выходить, и предпринял попытку открыть дверь летящего самолёта. Он громко требовал изменить маршрут и приземлиться в аэропорту другой страны, создав тем самым угрозу безопасности для всех находившихся на борту.

Пресечь опасные действия удалось силами экипажа и неравнодушных пассажиров. Мужчину обездвижили при помощи специальных средств и усадили в буфетно-кухонной зоне.

Суд признал его виновным. Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Испытательный срок — 3 года. Также на него возложили дополнительные обязанности. Приговор в законную силу ещё не вступил.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: авиаинцидент суд
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