Сотрудников «Башавтотранса» будут судить за взятки начальству

23:33, 11 июл 2025

В Уфе трое сотрудников пассажирского автотранспортного предприятия № 3 — филиала «Башавтотранса» предстанут перед судом по обвинению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкортостана и Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, водители систематически передавали денежные средства начальнику автоколонны. Взамен руководитель закрывал глаза на нарушения трудовой дисциплины подчиненных и проявлял попустительство в работе. Размер отдельных взяток варьировался от одной до пяти тысяч рублей. Общая сумма незаконных выплат достигла 80 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в Советский районный суд для рассмотрения. Получатель взяток уже осужден — суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash