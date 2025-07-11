Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимец вскрыл чужую машину автосканером и украл деньги

Уфимец вскрыл чужую машину автосканером и украл деньги

23:39, 11 июл 2025

В марте 2025 года житель Уфы воспользовался специальным техническим устройством, чтобы вскрыть автомобиль на парковке у гипермаркета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Злоумышленник применил автосканер, чтобы разблокировать двери чужого транспортного средства. Проникнув в салон, он похитил из сумки 10 тысяч рублей наличными.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Мужчина в полном объеме компенсировал материальный ущерб пострадавшей стороне.

В ходе судебного процесса потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, поскольку стороны достигли примирения и претензий больше не имеется. Суд прекратил уголовное дело, однако признал подсудимого виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии «помог» приятелю активировать карту и снял с неё 2 миллиона рублей

Читайте также:

Житель Башкирии «помог» приятелю активировать карту и снял с неё 2 миллиона рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа происшествия кража суд
Читайте также

В Башкирии предпринимателя оштрафовали за поставку некачественного мяса в школу
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии предпринимателя оштрафовали за поставку некачественного мяса в школу
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем
Жестокое убийство в Башкирии: мужчина зарезал 80-летнюю соседку и поджег ее дом
Происшествия в Башкирии
Жестокое убийство в Башкирии: мужчина зарезал 80-летнюю соседку и поджег ее дом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен