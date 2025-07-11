Уфимец вскрыл чужую машину автосканером и украл деньги

23:39, 11 июл 2025

В марте 2025 года житель Уфы воспользовался специальным техническим устройством, чтобы вскрыть автомобиль на парковке у гипермаркета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.

Злоумышленник применил автосканер, чтобы разблокировать двери чужого транспортного средства. Проникнув в салон, он похитил из сумки 10 тысяч рублей наличными.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Мужчина в полном объеме компенсировал материальный ущерб пострадавшей стороне.

В ходе судебного процесса потерпевшая подала ходатайство о прекращении уголовного преследования, поскольку стороны достигли примирения и претензий больше не имеется. Суд прекратил уголовное дело, однако признал подсудимого виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen