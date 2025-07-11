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Жителя Уфы будут судить за нападение на подростка в Нагаево

Жителя Уфы будут судить за нападение на подростка в Нагаево

23:44, 11 июл 2025

В Башкирии завершено расследование по делу о нападении на несовершеннолетнего. Инцидент произошел 17 июля 2024 года на территории торгового центра в селе Нагаево. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Согласно материалам дела, конфликт начался с того, что группа молодых людей сделала замечание автомобилисту относительно его неосторожного вождения. Мужчина отреагировал крайне агрессивно — ударил 16-летнего подростка алюминиевой банкой по голове. После этого продолжил угрожать пострадавшему и его товарищам, используя нецензурную лексику и обещая применить физическую силу. В частности, злоумышленник угрожал вырвать язык школьнику.

Совершив нападение, автомобилист покинул место происшествия. На следующие сутки того же мужчину остановили инспекторы ГИБДД. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение. И в этот раз повторно отказался от проверки.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе суд
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