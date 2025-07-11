Житель Башкирии получил тюремный срок за стрельбу из травматического пистолета

23:49, 11 июл 2025

В Мечетлинском районе Башкирии суд ужесточил наказание мужчине, стрелявшему в знакомого. Об этом сообщила прокуратура региона.

По материалам дела, 34-летний местный житель ранее имевший проблемы с законом был признан виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений с использованием оружия. Изначально мировой суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 5% от зарплаты.

Инцидент случился в марте прошлого года вечером. Во время ссоры между двумя мужчинами обвиняемый, испытывая враждебность к оппоненту, достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Пострадавший обратился в органы правопорядка. Медицинская экспертиза зафиксировала легкий ущерб здоровью.

Государственный обвинитель посчитал наказание излишне мягким и подал апелляцию. Суд второй инстанции поддержал позицию прокурора, изменив приговор на девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденного задержали непосредственно в зале суда.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жителя Уфы будут судить за нападение на подростка в Нагаево

Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube