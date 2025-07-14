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Заместитель заведующей детсадом в Башкирии получала зарплату за несуществующую сотрудницу

Заместитель заведующей детсадом в Башкирии получала зарплату за несуществующую сотрудницу

12:17, 14 июл 2025

В Учалах завершено расследование уголовного дела против заместителя руководителя дошкольного образовательного учреждения. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Башкирии.

Согласно материалам дела, в марте 2023 года женщина оформила на должность уборщицы свою приятельницу, которая фактически не выполняла трудовые обязанности и не посещала рабочее место. Заработная плата «призрачной» работницы регулярно перечислялась, однако получала денежные средства сама обвиняемая.

За время действия схемы подозреваемая незаконно присвоила 300 тысяч рублей. Ей инкриминируются мошенничество и служебный подлог.

В ходе следственных мероприятий фигурантка дела полностью признала свою вину и возместила материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалы происшествия в учалах мошенничество
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