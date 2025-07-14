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Жители Башкирии попались на шпионском оборудовании во время сдачи экзамена в ГИБДД

Жители Башкирии попались на шпионском оборудовании во время сдачи экзамена в ГИБДД

22:45, 14 июл 2025

Белебеевский городской суд рассмотрел дела двух жителей Чекмагушевского района, использовавших запрещенную технику при сдаче теоретического экзамена на водительские права в мае 2024 года.

24-летний и 40-летний мужчины решили облегчить себе задачу и тайно пронесли в экзаменационный класс целый арсенал шпионского оборудования. У них изъяли системы дистанционного видеонаблюдения, радиомикрофоны, замаскированные под телефонную гарнитуру, и миниатюрные наушники, спрятанные в одежде.

Однако хитрый план провалился — экзаменационная комиссия ГИБДД обнаружила все устройства. Специалисты определили, что изъятые приспособления являются специальными техническими средствами для скрытого получения информации, оборот которых запрещен российским законодательством.

Нарушители полностью признали свою вину в содеянном. Суд приговорил каждого к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговоры пока не вступили в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
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