Житель Салавата пойдёт под суд за нападение на свою бывшую девушку

11:05, 15 июл 2025

Прокуратура Салавата направила в суд уголовное дело против 30-летнего местного жителя, обвиняемого во вторжении в жилище и угрозах убийства.

Как сообщили в ведомстве, в марте текущего года мужчина явился к месту проживания бывшей подруги с целью выяснения отношений. Требуя открыть дверь, он устроил скандал и громко стучал. Девушка попыталась его успокоить, слегка приоткрыв дверь. Воспользовавшись моментом, парень ударил её по лицу и ворвался в квартиру. Продолжая избивать потерпевшую руками и ногами, злоумышленник угрожал жертве убийством.

Фигурант отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело передано в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Семен Подгорный