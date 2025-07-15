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Директор стройкомпании в Уфе пойдёт под суд за смерть четверых рабочих

Директор стройкомпании в Уфе пойдёт под суд за смерть четверых рабочих

22:51, 15 июл 2025

В Уфе руководитель строительной компании будет судиться за гибель четверых сотрудников. Об этом сообщает следствие.

По данным следователей, в июне 2024 года в Кировском районе столицы Башкирии произошла трагедия на стройплощадке. С девятого этажа возводимого здания сорвалась рабочая люлька с четырьмя строителями внутри. Двое погибли мгновенно, ещё двое скончались в больнице.

Причиной инцидента стали нарушения техники безопасности при установке фасадного подъёмника. За это отвечал директор компании. Руководитель полностью признал свою вину в случившемся. Ему грозит ответственность за нарушение правил безопасности при проведении высотных работ, приведших к смерти людей по неосторожности.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
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