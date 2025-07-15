Жителю Башкирии грозит уголовная статья за попытку вступить в ВСУ
22:56, 15 июл 2025
В селе Чишма Бирского района Башкирии 42-летний местный житель получил предостережение от госизмены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.
Мужчина планировал присоединиться к украинским вооруженным силам для участия в боевых действиях против РФ. В интернете он заполнил документы для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Сотрудники спецслужб предупредили башкортостанца о недопустимости реализации планов и возможной уголовной ответственности при продолжении противоправных действий.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УФСБ России по РБ
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