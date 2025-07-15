Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Жителю Башкирии грозит уголовная статья за попытку вступить в ВСУ

Жителю Башкирии грозит уголовная статья за попытку вступить в ВСУ

22:56, 15 июл 2025

В селе Чишма Бирского района Башкирии 42-летний местный житель получил предостережение от госизмены. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ.

Мужчина планировал присоединиться к украинским вооруженным силам для участия в боевых действиях против РФ. В интернете он заполнил документы для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Сотрудники спецслужб предупредили башкортостанца о недопустимости реализации планов и возможной уголовной ответственности при продолжении противоправных действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны

Читайте также:

Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны
Автор: Семен Подгорный
Фото: УФСБ России по РБ
Теги: Бирский район происшествия в бирском районе
Читайте также

Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы
Человек и закон в Башкирии
Жителю Башкирии дали 12 лет за попытку вербовки в террористы
В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ночью в бане сгорел мужчина
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер получил ожоги, пытаясь потушить загоревшиеся дрова
Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны
Человек и закон в Башкирии
Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен