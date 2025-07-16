В Уфе водитель попал в руки ГИБДД за экстремальную перевозку пассажира

21:56, 16 июл 2025

В столице Башкирии сотрудники дорожной полиции задержали 20-летнего автомобилиста, который перевозил товарища на крыше машины. Об инциденте сообщил главный госинспектор региона Владимир Севастьянов.

Нарушение обнаружили во время просмотра соцсетей — молодой человек решил повторить популярный ролик и прокатил приятеля на кузове «семёрки». Опасная поездка не осталась незамеченной правоохранителями.

Владелец ВАЗ-2107 получил сразу несколько штрафов: за неправильную перевозку пассажира, езду с нечитаемыми номерами, непристёгнутый ремень и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Его спутник тоже понесёт административное наказание за нарушение дорожных правил.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ