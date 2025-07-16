Экс-преподаватель УГНТУ в Уфе подделала вступительные испытания для иностранки
22:02, 16 июл 2025
В Уфе бывший сотрудник Уфимского государственного нефтяного технического университета предстанет перед судом за организацию незаконного въезда и пребывания иностранного гражданина в России, а также фальсификацию официальных документов.
Как выяснили следователи, в 2023 году обвиняемая, входившая в состав приемной комиссии вуза, захотела получить дополнительные стимулирующие выплаты за привлечение зарубежных студентов. Имея доступ к автоматизированной системе управления университета, она прошла вступительные экзамены от лица иностранной абитуриентки.
Благодаря сфальсифицированным результатам тестирования иностранка была зачислена в университет без должных оснований. На основании поддельных документов женщина оформила приглашение на въезд в Российскую Федерацию и получила учебную визу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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