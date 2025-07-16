Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей

22:07, 16 июл 2025

Служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск 41-летнего Руслана Я. из Баймакского района за задолженность по алиментам свыше 500 тысяч рублей.

Мужчина уклоняется от выплат на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывается от правоохранителей. Нарушителю запрещен выезд из страны, объявлен исполнительный розыск.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении должника, призывают обращаться в дежурную часть по номерам: 8 (904) 906-34-21, 8 (347) 273-56-40.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ