Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей
22:07, 16 июл 2025
Служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск 41-летнего Руслана Я. из Баймакского района за задолженность по алиментам свыше 500 тысяч рублей.
Мужчина уклоняется от выплат на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывается от правоохранителей. Нарушителю запрещен выезд из страны, объявлен исполнительный розыск.
Граждан, владеющих информацией о местонахождении должника, призывают обращаться в дежурную часть по номерам: 8 (904) 906-34-21, 8 (347) 273-56-40.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
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