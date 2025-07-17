Житель Уфы отправится под суд за похищение знакомой из-за ревности

21:28, 17 июл 2025

Суд в Уфе заслушает уголовное дело против 31-летнего местного жителя, связанное с похищением и угрозой убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Инцидент случился в январе 2025 года. Мужчина из-за ревности вступил в конфликт со знакомой девушкой. Угрожая расправой, он принудительно посадил её в машину и начал движение по проспекту Октября. Потерпевшая попыталась спастись, выпрыгнув из едущего автомобиля. Помощь оказали случайные прохожие. Подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению. Дело передано в Октябрьский суд Уфы.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Директор стройкомпании в Уфе пойдёт под суд за смерть четверых рабочих

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen